підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 05:00 19
Фінанси 2020-08-03T11:38:18+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні. Як змінився курс валют на початку тижня

Нацбанк підвищив курс гривні. Як змінився курс валют на початку тижня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Курс долара
Курс долара

Національний банк підвищив офіційний курс гривн на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня - 1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 3 серпня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,3989
1 долар США 27,6798
1 швейцарський франк 30,4458
10 ієн 2,6376
10 російських рублів 3,7387
1 євро 32,7812

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище. Крім того, після стрімкого двотижневого зростання долар в обмінниках падає.

З 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс рубля курс долара курс євро курс гривні Офіційний курс

Російський рубль подорожчав на початку тижня...
Долар в обмінниках подорожчав на початку тижня...
Гривня трохи просіла. Офіційний курс валют на сере...
Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділо...
В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві
Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19 11:17
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль 11:00
Російський рубль подорожчав на початку тижня 10:49
більше новин
Акции протеста в Нидерландах
У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу 10:26
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення 15:17
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19 14:44
більше новин
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok