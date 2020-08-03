Нацбанк підвищив курс гривні. Як змінився курс валют на початку тижня

Національний банк підвищив офіційний курс гривн на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня - 1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 3 серпня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,3989 1 долар США 27,6798 1 швейцарський франк 30,4458 10 ієн 2,6376 10 російських рублів 3,7387 1 євро 32,7812

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище. Крім того, після стрімкого двотижневого зростання долар в обмінниках падає.

З 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.