Після стрімкого двотижневого зростання долар в обмінниках падає

В той час, як Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD, що встановлюється ним на 31 липня-1-2 серпня, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 46,06 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 50,16 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

З 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський убль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 31 липня 27,5208 27,7802 32,2079 32,8725 3,3600 3,8800 Порівняно з 24 липня -0,1545 -0,1991 0,4606 0,5016 -0,0500 -0,0700

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.