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  • Рубль обвалився перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 31 липня
31 липня 2020, пʼятниця, 11:00 7
Економіка 2020-07-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль обвалився перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 31 липня

Рубль обвалився перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 31 липня

Анна Рудык
курс рубля в Україні, курс гривні до долара, Курс долара в обмінниках
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У порівнянні з курсом рубля в четвер, 30 липня, у п'ятницю, 31 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок і становить 3,35 гривнв за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю знизився у порівнянні з четвергом на 7 копійок і становить 3,89 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 31 липня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5100 27,7906 32,1813 32,8381 3,35 3,89
Максимальний 27,6500 28,0000 32,7000 33,1500 3,75 4,10
Мінімальний 27,3000 27,7000 31,5000 32,3900 2,32 3,76

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 30 липня на 3,47 коп. до 27,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,24 коп. до 27,5100 UAH/USD.

Аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. у четвер знизився на 7 копійок до 27,70 гривень до долара.

Крім того, середній курс долара у 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.

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