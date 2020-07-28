Продавати чи купувати валюту: аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року

Національний банк вкотре знизив офіційний курс гривні, готівковий долар знову коштує 28 гривень за підсумком тижня, що минає. Такого високого курсу не було більш як чотири місяці, з середини березня. Тоді долар швидко подорожчав до 28,5 грн, але через пару днів подешевшав на гривню і два місяці курс повільно опускався з 27,5 до 26,7 грн/долар. Стійке зростання курсу почався місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн, або більш як 4% вартості.

Як пише "Сьогодні", стійкий тренд на девальвацію гривні, яке почалося 7 липня, не тільки продовжився на тижні, що минає, але і прискорився. За понеділок-четвер готівкова гривня втратила 35 копійок, а курс продажу перейшов психологічний рубіж в 28 грн/долар. Причому вранці робочого дня четверга курс був 28,1 грн/долар, але до вечора ситуація заспокоїлася, і курс опустився до 28,04.

Спадний тренд продовжився в п'ятницю – середній курс готівкового долара знову опустився нижче за 28 грн – до 27,98 грн. При цьому НБУ виходив з інтервенціями на міжбанківський ринок, що до п'ятниці дало розуміння банкам: вище 28 грн/долар регулятор курс поки не пустить. І він опустився на 6 копійок в порівнянні з четвергом.

Спред (різниця між курсом покупки і продажу) весь тиждень коливався в межах 30 копійок, збільшившись на 10 копійок у порівнянні з попереднім тижнем. Це сигналізувало про те, що ринок не вірить у стабільність гривні і чекає її подальшої девальвації.

Офіційний курс Нацбанку весь тиждень підвищувався. Якщо у понеділок курс долара до гривні був 27,36 грн/долар, то в п'ятницю вже 27,88 (+52 копійки). На понеділок, 27 липня, НБУ встановив курс 27,76 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що основними факторами ослаблення готівкової гривні стали панічні настрої населення та дії валютних спекулянтів, яким все ж вдалося розгойдати курс.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, Нацбанк у цій ситуації діяв недостатньо жорстко, продаючи валюту невеликими порціями і весь час підвищуючи її курс, замість того, щоб відразу його зупинити на 27,5 грн

"Регулятор продав на міжбанку понад 350 млн грн доларів, які були викуплені в основному комбанками і потрапили на готівковий ринок, а не дісталися, приміром, імпортерам. Лише до п'ятниці курс стабілізувався і трохи відкотився", – сказав Охріменко.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що помірна девальвація стимулює відновлення економіки в умовах кризи.

"Регулятор своїми діями знову показав: повернення до низького курсу він не планує. Тому висхідний тренд, що почався на попередньому тижні, продовжився весь наступний тиждень", – пояснив Олег Пендзин.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин зазначив, що весь тиждень попит на валюту перевищував пропозицію, т. к. нерезиденти, спекулянти та імпортери активно брали участь у торгах, побоюючись, що потім буде дорожче.

"Експортери, бачачи, що курс зростає, почали притримувати валюту, черговий аукціон з продажу гривневих ОВДП, який відбувся у вівторок, був провальним, тобто додаткової валюти від нерезидентів на ринок теж не надійшло. Спроби збити попит з допомогою валютних інтервенцій, що вживаються НБУ, виявилися слабкими, що можна розглядати як перехід курсу в діапазон 27,5-28 гривень за долар і вище. Лише розміщення довгострокових євробондів на 2 млрд доларів під фантастичні 7,25% річних, але з погашенням в 2033 році, змогло зупинити зростання курсу в четвер і викликати його відкат у п'ятницю", – проаналізував ситуацію Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують, що тренд на ослаблення гривні наступного тижня продовжиться, але буде більш плавним, ніж в останні півмісяця.

Так Олег Пендзин впевнений, що курс зафіксується в коридорі 27,8-28,2 грн/долар.

Олександр Охріменко каже, що якщо Нацбанк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище. Експерт упевнений, що долар по 30 гривень загрожує новим витком інфляції в Україні.

"З економічної точки зору це вже необґрунтовано, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар", – підкреслив Охрименко.

Андрій Шевчишин не впевнений, що курс долара надовго зупиниться на 28 гривнях.

"Заява президента Володимира Зеленського про курсі 30 гривень за долар, заяву голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит", – пояснив Андрій Шевчишин.

Продавати або купувати валюту

Думки експертів з приводу того, чи варто зараз купувати валюту, поки курс не виріс ще більше, розходяться.

Так, Олег Пендзин до кінця року бачить альтернативою валютних заощаджень гривневий вклад у надійному банку.

"До виборів 25 жовтня курс буде зростати незначно, навряд чи підніметься вище 28 грн/долар, – прогнозує Олег Пендзин. – Тому вигідніше гривневий вклад на 6 місяців під 8% річних і більше. Навіть при курсі 29 грн (+1 грн або підвищення на 3,6%) проти 4% за пів року за вкладом можна заробити більше. Але в цьому році курсу 29 грн/долар може і не бути. А ось продавати валюту поспішати не треба, можна продешевити. Хіба що в разі крайньої потреби".

Таку ж думку та Олександра Охріменко.

"Валюти в країні достатньо, і спекуляції на курсі незабаром закінчаться, курс повернеться до 27,5 грн. Тоді ті, хто сьогодні купив долар по 28, втратять у доходах", – упевнений Охріменко.

А ось Андрій Шевчишин більше вірить в долар, ніж у гривню. На його думку, купивши долар на зниженні курсу, можна заробити, як, наприклад, зараз на його зростання.

"Зниження курсу вже чекати не доводиться – в середньостроковій перспективі буде уповільнена девальвація гривні до кінця року може бути навіть 29,5 грн/долар", – тому інвестиції у валюту зараз, як і раніше вигідніше", – упевнений експерт.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки ймовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.