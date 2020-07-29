Можливий долар по 28,5 і вище. Експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом

Ослаблення гривні на цьому тижні продовжиться, але буде більш плавним, ніж в останні півмісяця. З слів експертів, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар.

Про це пише "Сьогодні". Якщо Нацбанк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище, говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень загрожує новим витком інфляції в Україні."З економічної точки зору це вже необґрунтовано, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар", — підкреслив Охріменко.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин не впевнений, що курс долара надовго зупиниться на 28 гривнях."Заяву президента Володимира Зеленського про курсі 30 гривень за долар, заяву голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит", — пояснив Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Крім того, НБУ підвищив офіційний курс гривні на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD.