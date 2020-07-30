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30 липня 2020, четвер, 05:10 4 Документ
Економіка 2020-07-30T08:28:21+03:00
Українські Новини
Варто закуповуватися доларами: Мінекономіки дало прогноз курсу на 2021 рік

Варто закуповуватися доларами: Мінекономіки дало прогноз курсу на 2021 рік

Надежда Комендантова
Курс валют, економічний прогноз, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара 2021
Курс долара.
Курс долара.

Середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 грн/$ В той час, як згідно з останнім прогнозом в наступному році ВВП України в абсолютному вираженні практично досягне рівня 2011 року.

Такі дані наведено в проєкті Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, розробленому Мінекономіки, передають Українські Новини.

Уряд очікує середній курс на рівні 29,1 грн за долар. При цьому в попередньому прогнозі вказувався курс 29,7 грн за долар, таким чином, прогнозована вартість долара знизилася на шість копійок.

Також в рамках оцінки фіскальних ризиків для бюджету Мінекономіки на основі інтегральної економетричної моделі також зробило симуляцію впливу більш міцної гривні на прогнозні макропоказники.

Відомство зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарним припущенням, а не простою екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України.

Прогноз курсу долара в 2021 роціПрогноз курсу долара в 2021 році

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 років.

Раніше Кабмін прогнозував, що середня номінальна зарплата працівників на кінець 2022-го планується в 16 014 гривень, кінець 2021 року – 14 187 гривень, 2020 – 12 497 гривень.

29 липня Кабмін схвалив нові макропоказники на 2021-2023.

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