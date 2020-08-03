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03 серпня 2020, понеділок, 09:58 8
Транспорт 2020-08-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air скасувала рейси з України в Естонію через день після поновлення графіка

Wizz Air скасувала рейси з України в Естонію через день після поновлення графіка

Елизавета Кесельман
Wizz Air, Естонія, авіарейси, Київ-Таллін
Wizz Air. Фото: пресслужба
Wizz Air. Фото: пресслужба

Угорський лоукостер Wizz Air, що запустив раніше рейси в 6 країн з Києва, знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус. Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, естонське Міністерство економіки дозволяє авіасполучення з країнами, де коефіцієнт захворюваності на коронавірус за останні 14 днів не перевищує 25 випадків на 100 тися населення.

Лоукостер Wizz Air відновив перельоти з Києва, Львова та Харкова до Таллінна в минулий четвер, після того, як український показник становив 24,5.

Однак після отримання статистики 31 липня рейси на суботу та неділю довелося скасувати - в Україні коефіцієнт захворюваності зріс до 28.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набрав чинності "зональний карантин": детальна карта регіонів.

Також Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Крім того, 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення, а 17 червня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала рейси з Києва до Варшави і Кракова.

 

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