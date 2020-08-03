Wizz Air скасувала рейси з України в Естонію через день після поновлення графіка

Як зазначається, естонське Міністерство економіки дозволяє авіасполучення з країнами, де коефіцієнт захворюваності на коронавірус за останні 14 днів не перевищує 25 випадків на 100 тися населення.

Лоукостер Wizz Air відновив перельоти з Києва, Львова та Харкова до Таллінна в минулий четвер, після того, як український показник становив 24,5.

Однак після отримання статистики 31 липня рейси на суботу та неділю довелося скасувати - в Україні коефіцієнт захворюваності зріс до 28.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набрав чинності "зональний карантин": детальна карта регіонів.

Також Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Крім того, 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення, а 17 червня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала рейси з Києва до Варшави і Кракова.