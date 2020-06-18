Wizz Air відновила польоти в 6 країн з Києва

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) хоче відновити польоти з Києва в Данію, Німеччину, Естонію, Угорщину, Великобританію та Грецію 17 червня, а п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Ми раді повідомити про відновлення роботи бази Wizz Air в міжнародному аеропорту "Київ" з 17 червня", - сказано в ньому з посиланням на менеджера з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліну Держкомпідприємництва.

зокрема, з 17 червня доступні рейси з Києва в Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) і Лондон (Великобританія).

Компанія нагадала, що ввела нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

Пасажирам рекомендують реєструватися на посадку і купувати послуги онлайн, щоб зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

Протягом перельоту пасажири повинні носити захисні маски, а екіпаж - рукавички, при цьому пасажирам роздають дезінфекційні серветки, а в самих салонах регулярно проводять дезінфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала рейси з Києва у Варшаву і Краків.

Раніше повідомлялося про те, що 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.