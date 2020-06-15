Україна сьогодні відкрила міжнародні перельоти: куди можна полетіти

Міжнародні авіарейси в Україні відновилися з понеділка, 15 червня, в той час, як в Україні вже відновлені внутрішні авіаперельоти. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в соцмережі.

Київський міжнародний аеропорт Бориспіль 15 червня має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва у країни Європи та Азії.

Компанія Міжнародні авіалінії України має намір виконати рейси в Кишинів, в Остенде (Бельгія), в Амстердам і Вільнюс (Литва).

В Мінськ планують летіти літаки авіакомпаній Belavia і Etihad Airways. Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія), Flydubai - у Дубай, Israir - в Тель-Авів.

В Амстердам вирушать літаки компаній KLM/Air France і Delta Air Lines. Також 15 червня очікується прибуття трьох рейсів з Амстердама, трьох рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

Тим часом, уряд відкрило пункти пропуску в українських аеропортах і дозволив в'їзд для іноземців, хоча і не для всіх.