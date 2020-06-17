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17 червня 2020, середа, 12:13 6
Транспорт 2020-06-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Бориспіль" відправить 11 міжнародних рейсів 17 червня

Аеропорт "Бориспіль" відправить 11 міжнародних рейсів 17 червня

Елена Литвин
Аеропорт, Авіапереліт, Авіарейс, Бориспіль
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

 Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) обслуговує рейси в штатному режимі і має намір відправити 11 міжнародних рейсів 17 червня, у той час, як аеропорт "Київ" вчора припинив обслуговування частини рейсів.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба аеропорту.

"Обслуговує відповідно до усіх карантинних норм", - сказали в аеропорту.

Так, 16 червня відбулися регулярні рейси МАУ в Амстердам, Lufthansa у Франкфурт, Belavia в Мінськ, САС в Осло.

Згідно з онлайн-табло, сьогодні, 17 червня, на виліт заплановані рейси Sky Up у Бергамо, МАУ в Париж, Etihad Airways і 2 рейси Belavia в Мінськ, Lufthansa у Франкфурт, Air India у Лакхнау, Air France, KLM, Delta Air Lines і МАУ в Амстердам.

Також авіакомпанія Wizz Air запросила в аеропорту дозвіл на виконання 7 рейсів, однак пізніше їх скасувала.

Пресслужба аеропорту у коментарі Українським Новинам уточнила, що запит був разовим і мова не йде про виконання рейсів Wizz Air на регулярній основі.

Водночас, дані рейси Wizz Air з'явилися на табло міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського з вильотом 17 червня у Дортмунд, Будапешт, Меммінген, Таллінн, Копенгаген, у тому числі скасовані в Краків і Варшаву.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Бориспіль" обслужив перший міжнародний рейс після відновлення авіаперевезень 15 червня.

При цьому в аеропортах відновлена робота всіх 15 пунктів пропуску.

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