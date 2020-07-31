Держекоінспекція оцінює шкоду для держави від аварії танкера "Делфі" в $20 тисяч

Збиток, який завдав державі танкер "Делфі", оцінюється Державною екологічною інспекцією в 20 тис. доларів. На його прибирання запустили тендер, термін подачі заявок на який – до кінця літа.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований в ефірі телеканалу NewsOne, передають Українські Новини.

"(Станом на 30 липня) за методикою нарахування збитків згідно з постановою №484 Кабміну України, ДЕІ в Одеській області нарахувала вже близько 20 тис. доларів. Методика (нарахування) регламентує близько 280 доларів за кілограм нафтопродуктів. Кожна витік нафти розраховується і всі дані передаються правоохоронним органам, що здійснюють слідство та процесуальне провадження з приводу збитків, завданих державі і природі в цілому", - повідомив Мальований.

Також він повідомив, що поки це не остаточна сума збитку, оскільки танкер досі знаходиться в морі і ще можлива витік нафтопродуктів.

"Що стосується пляжу "Дельфін", то з часу аварії, яка сталася з танкером, близько 30 днів сумарно ми фіксували перевищення допустимих концентрацій нафтопродуктів від 1,5 рази до 150 разів. Особливо в перші дні після аварії та під час штормів, під час проведення робіт з підйому танкера були деякі розливи. В цей час ми говорили, що купатися там небезпечно", - зазначив Мальований.

На даний момент, за словами Мальованого, моніторинг санітарного стану пляжу виробляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів; підняттям танкера займається АМПУ.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада 2019 танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси. Спеціальна комісія назвала причини аварії іноземного танкера "Делфі" – порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Також загородження, які мали перешкоджати витоку нафтопродуктів, були поставлені неправильно, і біля танкера утворилася величезна пляма.

Подію можуть визнати техногенною катастрофою. 24 липня 2020 танкер "Делфі" не змогли підняти буксирами, однак вирішили продовжувати спроби.