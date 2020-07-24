Буксири не змогли підняти танкер Delfi, але продовжать спроби завтра

В Одесі не увінчалася спроба підняти буксирами танкер "Дельфі" в той час, як в Україні уже запустили тендер із підняття танкера "Делфі". Операцію продовжать завтра.

Про це повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций.

"Підрядна організація виявилася технічно не в змозі реалізувати свій план з допомогою буксирів. Операція продовжиться завтра. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкера", - повідомив Куций.

Він розповів, що до спроби зрушити танкер готувалися весь день. Якщо в майбутньому підрядникам не вдасться підняти танкер, то Адміністрація морських портів України та Міністерство інфраструктури буде змушена сама цим займатися, щоб прибрати танкер якомога.

Як повідомляли Українські Новини, з танкера "Делфі" знову витікає паливо. Загородження встановили неправильно і пляма нафти збільшується.

Тим часом, ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою.

Раніше в Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".