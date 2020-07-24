З танкера "Делфі" знову витікає паливо. Загородження встановили неправильно і пляма нафти збільшується

У той час, як на пляжах Одеси знайшли кишкову паличку, тендер на прибирання танкера "Делфі", що зазнав аварії біля берегів Одеси, тільки почався, виявилося, що загородження, які повинні перешкоджати витіканню нафтопродуктів, стоять неправильно, і навколо судна вже утворилася величезна пляма.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на заступника начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталія Караулова.

Він розповів, що сьогодні вранці фахівці виявили нафтову пляму площею 7,5 тис. квадратних метрів. Всупереч тому, що навколо танкера є бонові загородження, нафта все одно випливає за них. Загородження стоять неправильно, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар забрудненої води.

Поки ж танкер готують до другої спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран — за його допомогою будуть заводити сталеві троси.

Передбачається, що після підйому "Делфі" відвезуть в Чорноморськ.

Як повідомило видання, у другій половині дня до "Делфі" підігнали два буксири P&O Balqis (компанії P&O Maritime Ukraine) та "Австралія" (ТІС). Вони спробують зняти танкер з хвилеріза. P&O Balqis могутніше, ніж буксир, який брав участь у першій спробі евакуації Delfi — 5200 к. с. при тяговому зусиллі в 61 тонну, повідомили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера "Delfi" перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів.

Раніше поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів.

Також повідомлялося, що танкер "Делфі" почнуть підіймати після робіт по зниженню його ваги: вода навколо знову забруднюється.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" за розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".