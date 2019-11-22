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22 листопада 2019, пʼятниця, 09:01 22
Події 2019-11-22T11:45:03+02:00
Українські Новини
Під Одесою терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море

Під Одесою терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море

Шторм, Танкер
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: dumskaya.net

Танкер Delfi під прапором Молдови терпить лихо в Одеській затоці. Про це повідомляє видання Думська у п'ятницю, 22 листопада.

Наголошується, що, судно спочатку знаходилося в акваторії порту Південний. Його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

Рятувальники і приватний буксир намагаються евакуювати екіпаж судна, однак їм заважає шторм. На даний момент в регіоні хвилі висотою 2,3 м, а також вітер швидкістю 12 м/с.

Точну кількість людей на борту танкера невідомо, імовірно, від трьох до 15 членів екіпажу.

Довжина Delfi 60 метрів, ширина – 10 метрів, водотоннажність близько 1600 тонн.

Повідомляється, що танкер спочатку знаходився в акваторії порту "Південний", але його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. Уточнюється, що у танкера відмовив двигун. Як повідомляє видання, він сів на мілину приблизно в кілометрі від пляжу "Дельфін" в Одесі близько 2:00 за місцевим часом (03:00 мск). Екіпаж танкера відмовився від евакуації. Рятувальну операцію планують відновити вранці.

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою буксир потрапив в шторм і зазнав лиха.

Україна заарештувала 15 кораблів, заходили у закриті порти Криму.

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