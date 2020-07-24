Ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою

Сьогодні, 24 липня, почалася операція з підняття танкера "Делфі" судновласником - заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, початок операції з підняття затонулого танкера було заплановано на 13:00.

Також повідомляється, що 26 липня Криклій спільно з головою Одеської обласної адміністрації Максимом Куцим планує провести засідання Одеської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб визнати ситуацію з танкером "Делфі" техногенною катастрофою.

"З 27 липня операція (з підняття судна) переходить під контроль АМПУ, але, не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, визнати подія техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не витрачати час на бюрократичні процедури", - повідомив Криклій.

Також Криклій спростував чутки про проведення в жовтні тендеру на підняття танкера "Делфі".

"Про проведення тендеру в жовтні, як деякі ЗМІ почали писати, навіть думок не допускається. АМПУ оголосило стандартну процедуру, виходячи із чинних норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - повідомив міністр.

Раніше поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів.

Також повідомлялося, що танкер "Делфі" почнуть підіймати після робіт по зниженню його ваги: вода навколо знову забруднюється.