підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 липня 2020, пʼятниця, 18:02 5
Суспільство 2020-07-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
Ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою

Ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою

Ольга Фандорина
Танкер, Чорне море, Танкер Делфі
Танкер Delfi. Фото: прес-служба
Танкер Delfi. Фото: прес-служба

Сьогодні, 24 липня, почалася операція з підняття танкера "Делфі" судновласником - заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, початок операції з підняття затонулого танкера було заплановано на 13:00.

Також повідомляється, що 26 липня Криклій спільно з головою Одеської обласної адміністрації Максимом Куцим планує провести засідання Одеської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб визнати ситуацію з танкером "Делфі" техногенною катастрофою.

"З 27 липня операція (з підняття судна) переходить під контроль АМПУ, але, не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою ОДА в Одеській області Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, визнати подія техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не витрачати час на бюрократичні процедури", - повідомив Криклій.

Також Криклій спростував чутки про проведення в жовтні тендеру на підняття танкера "Делфі".

"Про проведення тендеру в жовтні, як деякі ЗМІ почали писати, навіть думок не допускається. АМПУ оголосило стандартну процедуру, виходячи із чинних норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - повідомив міністр.

Раніше поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів.

Також повідомлялося, що танкер "Делфі" почнуть підіймати після робіт по зниженню його ваги: вода навколо знову забруднюється.

Більше новин про: Танкер Чорне море Танкер Делфі

Чернігівська область може послаблювати карантин. Критеріями для пом'якшення не відповідають 6 регіонів
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень
Новини
На виборах мера Києва букмекери дають Смешко і Верещук однакові шанси на перемогу, - ЗМІ 18:39
В ЄС будуть літати тільки в масках. Навіть якщо пасажиру 6 років 18:19
Ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою 18:02
Другий день поспіль гривня на міжбанку зміцнюється: курс нацвалюти на п'ятницю 17:54
З танкера "Делфі" знову витікає паливо. Загородження встановили неправильно і пляма нафти збільшується 17:36
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ 05:00
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус 08:38
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok