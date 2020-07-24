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24 липня 2020, пʼятниця, 15:26 11
Суспільство 2020-07-24T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні запустили тендер із підняття танкера "Делфі": термін подачі заявок до кінця літа

В Україні запустили тендер із підняття танкера "Делфі": термін подачі заявок до кінця літа

Ольга Фандорина
Тендер, Prozorro, Танкер Делфі

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила тендер на підняття танкера "Делфі" з акваторії Одеського морського порту, після того, як в листопаді минулого року він зазанав аварії, з очікуваною вартістю 24,682 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Судно має бути переміщено до морпорту "Чорноморськ".

Кінцевий термін подачі пропозицій - 28 серпня.

Аукціон запланований на 5 жовтня.

Згідно з умовами, строк виконання робіт - до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів. Раніше поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів.

Також повідомлялося, що танкер "Делфі" почнуть піднімати після робіт із зниження його ваги: вода навколо знову забруднюється.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" за розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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