В Україні запустили тендер із підняття танкера "Делфі": термін подачі заявок до кінця літа

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила тендер на підняття танкера "Делфі" з акваторії Одеського морського порту, після того, як в листопаді минулого року він зазанав аварії, з очікуваною вартістю 24,682 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Судно має бути переміщено до морпорту "Чорноморськ".

Кінцевий термін подачі пропозицій - 28 серпня.

Аукціон запланований на 5 жовтня.

Згідно з умовами, строк виконання робіт - до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів. Раніше поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів.

Також повідомлялося, що танкер "Делфі" почнуть піднімати після робіт із зниження його ваги: вода навколо знову забруднюється.