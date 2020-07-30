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30 липня 2020, четвер, 11:56 9
Світ 2020-07-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Бразилія відкриває кордони для туристів

Бразилія відкриває кордони для туристів

Елизавета Кесельман
Бразилія, коронавірус у світі, Відкриті кордони
Ріо-Де-Жанейро, Бразилія. Фото: pixabay
Ріо-Де-Жанейро, Бразилія. Фото: pixabay

Бразилія відкрила кордони для іноземних туристів, які прибувають в країну на літаку після того, як країна займала друге місце із захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Повідомляється, що уряд має намір відновити сектор туризму попри стрімке поширення коронавірусу.

При цьому потрапити в Бразилію з допомогою наземного та водного транспорту, як і раніше, не вдасться. Заборона на такі перевезення діє ще протягом 30 днів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в Бразилії виявили 69 075 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 595 осіб померли. Всього за час пандемії в країні зареєстровано 2 мільйони 552 тисячі випадків зараження, 90 134 пацієнти померли.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, у США б'ють антирекорди за кількістю смертей від COVID-19: на тлі нової хвилі в країні померли 150 тис осіб.

Крім того, Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа-за коронавіруса, а Італія продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня.

Тим часом, ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію. Також у ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

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