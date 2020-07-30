Сумний антирекорд: у США понад 150 тис осіб померли від коронавірусу

Тоді як президент США Дональд Трамп сподівався, що від епідемії помере не більш ніж 100 тисяч осіб, Сполучені Штати Америки продовжують бити антирекорди за кількістю смертей від коронавірусу. На середу, 29 липня, кількість смертельних випадків уже перевищила 150 тисяч. Про це повідомляє The Associated Press.

Як наголошується, США очолюють антирейтинг найбільш уражених пандемією держав.

В четвірці штатів з найвищим показником заражень — Каліфорнія, де коронавірусну інфекцію підхопили 487 469 осіб, Флорида з 451 423 госпіталізованими, Нью-Йорк, де зафіксували 442 060 хворих і Техас з 424 146 випадками передачі COVID-19.

Сатистика кожного з цих штатів перевищує навіть показники таких постраждалих європейських країн як Велика Британія, Італія, Франція та Іспанія.

У середу Флорида повідомила про 216 смертей, пов'язаних з коронавірусом — це найвищий добовий показник смертності в штаті з початку пандемії. Тим часом в Техасі протягом доби від ускладнень нового захворювання померли 313 пацієнтів, таким чином загальний показник в штаті досяг 6 190. А ось в Джорджії повідомили про вдвічу більшу кількість госпіталізацій, яку спостерігають з 1 липня.

З початку пандемії в США нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 4,4 мільйона осіб. З них 150 649 померли від ускладнень, тоді як 1,3 мільйона — вилікувалися.

Як повідомляли Українські Новини, США почали масове випробування вакцини від коронавірусу.

Крім того, Трамп хоче відкрити школи в США восени, незважаючи на 3 млн хворих на коронавірус.