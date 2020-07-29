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29 липня 2020, середа, 08:42 18
Європа 2020-07-29T10:30:03+03:00
Українські Новини
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня

Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня

Валерия Драгомирова
Італія, Надзвичайний стан, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Пандемія коронавірусу
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

Сенат Італії (верхня палата парламенту) підтримав пропозицію уряду і продовжив дію надзвичайного стану через пандемію коронавіруса до 15 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Сенат схвалив пропозицію про продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, хоча очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня. Таке рішення підтримали 157 сенаторів, 125 були проти, троє утрималися.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Джузеппе Конте виступав перед сенаторами і заявив, що продовження необхідне, як з урахуванням економічної ситуації, так і враховуючи те, що вірус продовжує циркулювати в країні.

"Продовження неминуче, це не авторитаризм, це робить нашу країну безпечнішою", — сказав він.

Наголошується, що уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавіруса. Термін його дії завершувався в кінці липня.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію. Також у ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

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