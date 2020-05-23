Бразилія вирвалася на друге місце за кількістю хворих на Covid-19. Дані по країнам 23 травня

У суботу, 23 травня, у світі кількість випадків захворювання на коронавірус за добу збільшилася на 110 205 до 5 213 483, 2 058 124 з них одужали (108 824 за добу), 338 225 - померли (5 300 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 601 434 осіб, 94 007 з них померли, а 350 135 - вилікувалися.

На другому місці виявилася Бразилія, де на коронавірус захворіли 330 890 людини, всього в країні 21 048 летальних випадків, а перемогли хворобу 135 430 чоловік.

За кількістю хворих на коронавірус на третьому місці знаходиться Росія. На коронавірус у країні захворіли 326 448, померли - 3 249, а одужали - 99 825 чоловік.

На четвертому місці знаходиться Великобританія. На коронавірус захворіли 255 544 людей, одужали 1 142 і померли 36 475 осіб.

В Іспанії зафіксували 234 824 випадків захворювання на COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих у країні становить 28 628 чоловік, а 150 376 осіб перемогли хворобу.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп не буде закривати кордони при другій хвилі коронавірусу.



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