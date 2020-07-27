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  • ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію
27 липня 2020, понеділок, 14:54 12
Світ 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію

ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію

Елизавета Кесельман
Карантин, ВООЗ, Надзвичайний стан, Пандемія коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія

У той час, як ЄС не планує відкривати кордони для України з 1 липня, Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше назвав ключовий елемент боротьби з коронавірусом, заявив, що пандемія COVID-19 у світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію. Про це зазначається в повідомленні пресслужби ВООЗ.

Як заявив глава ВООЗ, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більш як 640 тисяч випадків смерті. Гебреісус зазначив, що за останні 6 тижнів загальне число випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

Крім того, вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом.

Також у відомстві заявили, що пандемія коронавірусу далека від завершення.

Тим часом, відомство сумнівається, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.

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