ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію

У той час, як ЄС не планує відкривати кордони для України з 1 липня, Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше назвав ключовий елемент боротьби з коронавірусом, заявив, що пандемія COVID-19 у світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію. Про це зазначається в повідомленні пресслужби ВООЗ. Як заявив глава ВООЗ, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більш як 640 тисяч випадків смерті. Гебреісус зазначив, що за останні 6 тижнів загальне число випадків подвоїлася. "Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він. Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу. Крім того, вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом. Також у відомстві заявили, що пандемія коронавірусу далека від завершення. Тим часом, відомство сумнівається, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.