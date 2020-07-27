ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію

Як заявив глава ВООЗ, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більш як 640 тисяч випадків смерті. Гебреісус зазначив, що за останні 6 тижнів загальне число випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

Крім того, вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом.

Також у відомстві заявили, що пандемія коронавірусу далека від завершення.

Тим часом, відомство сумнівається, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.