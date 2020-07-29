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  • Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа через коронавірус
29 липня 2020, середа, 19:33 9
Світ 2020-07-29T21:00:02+03:00
Українські Новини
Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа через коронавірус

Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа через коронавірус

Елизавета Кесельман
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Таїланді
Таїланд. Фото: wіkipedia.org
Таїланд. Фото: wіkipedia.org

У той час, як в Італії продовжили надзвичайний стан через коронавірус до 15 жовтня, Кабінет Міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня. Це вже четвертий раз, коли влада продовжує режим НС через коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення прийнято на тлі відсутності будь-яких спалахів коронавірусу або зростання захворюваності. Останні дні в країні фіксують поодинокі випадки зараження.

За словами офіційних влади, ПП продовжується в профілактичних цілях. Нібито, таким чином країна готується до можливих спалахів через зростання захворюваності в сусідньому В'єтнамі, а також Гонконгу.

Однак критики чинної влади стверджують, що продовження надзвичайного стану спрямований на придушення антиурядових протестів. У цьому місяці тисячі людей, в тому числі багато студентів, вийшли на демонстрації в Бангкоку і кількох інших містах із закликом до відставки прем'єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

Як повідомляли Українські Новини, Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони.

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