Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа через коронавірус

У той час, як в Італії продовжили надзвичайний стан через коронавірус до 15 жовтня, Кабінет Міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня. Це вже четвертий раз, коли влада продовжує режим НС через коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення прийнято на тлі відсутності будь-яких спалахів коронавірусу або зростання захворюваності. Останні дні в країні фіксують поодинокі випадки зараження.

За словами офіційних влади, ПП продовжується в профілактичних цілях. Нібито, таким чином країна готується до можливих спалахів через зростання захворюваності в сусідньому В'єтнамі, а також Гонконгу.

Однак критики чинної влади стверджують, що продовження надзвичайного стану спрямований на придушення антиурядових протестів. У цьому місяці тисячі людей, в тому числі багато студентів, вийшли на демонстрації в Бангкоку і кількох інших містах із закликом до відставки прем'єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

Як повідомляли Українські Новини, Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони.