У ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спрогнозувала старт масштабної вакцинації людей від коронавірусу уже в 2021 році. При цьому ВООЗ раніше заявила, що не вірить у створення вакцини від коронавірусу. Про це анонсувала заступник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, передає DW.

Зокрема, у ВООЗ дали прогнози, що масова вакцинація може початися в середині 2021 року.

За словами Сумії Свамінатан, на сьогодні клінічні випробування проходять більш як 2 вакцини-кандидати. У ВООЗ висловлюють сподівання, що деякі з них спрацюють. І результати можуть бути отримані вже на початку наступного року.

Вона також додала, те, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

Як повідомляли Українські Новини, на днях спецслужби Британії, Канади і США оголосили про спроби Росії викрасти дані про вакцини від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ розповіла, які країни першими зможуть отримати вакцину від коронавірусної інфекції, в разі її швидкого винаходу.