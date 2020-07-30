МВС збирається посилити контроль за "чорним ринком зброї" через події в Україні

Через недавні інциденти в Луцьку, Полтаві і Києві Міністерство внутрішніх справ має намір посилити контроль за чорним ринком зброї.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає РБК-Україна.

За його словами, Служба безпеки України веде розслідування, звідки луцький терорист і його передбачуваний спільник з Харкова отримували зброю.

"Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", - заявив він.

Повідомляється також, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в свою чергу, прямо вказав на основний канал постачання зброї в мирні міста.

"Не відкрию секрет, якщо скажу, що саме військовослужбовці та правоохоронці, дуже часто постачальниками зброї та вибухівки з фронту на мирну територію", – заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку.

22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької).