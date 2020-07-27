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27 липня 2020, понеділок, 10:58 17
Події 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва на Подолі пролунав вибух у будинку

У центрі Києва на Подолі пролунав вибух у будинку

Ольга Фандорина
вибух, терористичний акт, вибух будинку, вибух у Києві
Київський Поділ
Київський Поділ

Вранці 27 липня на столичному Подолі прогримів вибух у житловому будинку, обійшлося без постраждалих. СБУ посилює заходи безпеки у Києві.

Про це повідомляє "Українська правда", з посиланням на прессекретаря поліції Подільського району Києва Ганни Страшок.

"На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК".

За даними видання, вибух стався в будинку на Нижньому Валу, 41 близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку.

22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій).

Національна поліція посилила заходи безпеки у Києві у зв'язку з вибухом у метро.

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