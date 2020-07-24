Через луцького терориста СБУ посилять заходи безпеки у Києві

Служба безпеки України посилила заходи безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було у Луцьку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України вживає всіх необхідних заходів для збереження спокою і порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни. Як зазначив начальник київського міського і обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, відбувається постійна координація між службою, колегами з інших правоохоронних органів та місцевою владою", - йдеться в ньому.

Головаш зазначив, що Служба звертає особливу увагу на безпеку в столичному регіоні "незалежно від будь-яких заяв політичних сил або представників місцевої влади".

"...саме в Києві знаходиться багато стратегічних об'єктів. Тому посилений контроль у столиці є звичайним явищем для силових органів. Відбувається конструктивне співробітництво", - підкреслив він.

Головаш вказав, що після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру (АТЦ) при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз в регіоні, згідно з "Положенням про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків", затвердженим постановою № 92 Кабінету Міністрів від 18.02.2016.

Крім того, вирішено ввести посилений графік чергування особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

Основні зусилля зосереджені на запобігання терористичної діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посилення безпеки об'єктів можливих терористичних посягань.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької).

Національна поліція посилила заходи безпеки у Києві у зв'язку з виявленням вибухових пристроїв на ринку "Мінський".