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29 липня 2020, середа, 05:16 15
Фінанси 2020-07-29T08:00:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні. Почім валюта в середу

Нацбанк підвищив курс гривні. Почім валюта в середу

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD, що встановлюється ним на 29 липня, в той час, як курс гривні на міжбанку знизився на 1 копійку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют середу, 28 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,6778
1 долар США 27,6851
1 швейцарський франк 30,1729
10 ієн 2,6323
10 російських рублів 3,8209
1 євро 32,4539

Як повідомляли Українські Новини,  біткоїн зріс в ціні на 13%. На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизився в ціні до $11150. Разом з біткоїном зросли в ціні і інші кріптовалюти. Ethereum, наприклад, подорожчав майже на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Крім того, ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

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