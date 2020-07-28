підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 17:55 10
Судова влада 2020-07-28T19:15:01+03:00
Українські Новини
НААУ і Судова адміністрація почали тестування "Електронного суду"

НААУ і Судова адміністрація почали тестування "Електронного суду"

Николай Савенко
НААУ, Адвокатура, Адвокати, ЄСІТС, Електронний суд, ДСА, Електронне судочинство
Феміда. Суд. Фото: pixabay
Феміда. Суд. Фото: pixabay

Національна асоціація адвокатів України і Державна судова адміністрація України у партнерстві з ІТ-компанією YouControl і ТОВ "Судовий прецедент" запустили проект "Активне тестування Електронного суду".

Про це повідомляє видання ADVOKAT POST, передають Українські Новини.

За словами керівника Секретаріату НААУ Вадима Красника, в умовах карантину запуск підсистеми "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи (ЄСІТС), та її інтеграція з Єдиним реєстром адвокатів України (ЄРАУ) є надзвичайно актуальним, оскільки спростить доступ до правосуддя особливо зважаючи на карантині обмеження в Україні і світі.

"НААУ також дуже активно приймає участь у розробці пропозицій змін до процесуальних кодексів з питань введення електронного судочинства. Крім того, спільно з ДСА вже напрацьовується проект положення про ЄСІТС. Дуже сподіваємось, що Вища рада правосуддя дуже швидко його затвердить", - зазначив він.

Крім того, НААУ і ДСАУ опрацьовують питання забезпечення безпеки при передачі даних між системами.

"З Державною судовою адміністрацією буде підписано окремий протокол по обміну даними через відповідні безпечні шлюзи передачі даних", - додав Красник.

Радник голови ДСА Леонід Богданов повідомив, що функціонал "Електронного суду" буде постійно розширюватися.

Так, найближчим часом планується впровадити можливість укладати електронну угоду між адвокатом і стороною справи і розширити функціонал електронних довіреностей.

Представники НААУ і ДСА закликали адвокатів, юристів і інших зацікавлених осіб долучатися до тестування "Електронного суду", повідомляти про проблеми її роботи системи, а також надсилати свої пропозиції та зауваження для того, щоб якнайшвидше налагодити роботу системи.

Як повідомляли Українські Новини, Національна асоціація адвокатів сприятиме якнайшвидшому впровадженню "Електронного суду".

Раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк повідомив, що підсистема "Електронний суд" запрацює у червні в тестовому режимі, а в подальшому вся судова система зможе користуватися її перевагами.

 

Більше новин про: НААУ Адвокатура Адвокати ЄСІТС Електронний суд ДСА Електронне судочинство

Впровадження електронного судочинства дозволить де...
НААУ та ДСА домовилися про інтеграцію Єдиного реєс...
Адвокати готові виходити на страйки через системат...
Політичні переслідування адвокатів – шлях до дикта...
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Інвестиції в електромережі могли б врятувати Київ від масового блекауту, — Візір 18:58
Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію 18:48 Документ
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
МОЗ оновив список країн "червоної зони" — до нього потрапила Албанія і Болгарія 18:40
Лукашенко зізнався, що хворів на коронавірус 18:17
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Інвестиції в електромережі могли б врятувати Київ від масового блекауту, — Візір 18:58
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok