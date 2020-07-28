НААУ і Судова адміністрація почали тестування "Електронного суду"

Національна асоціація адвокатів України і Державна судова адміністрація України у партнерстві з ІТ-компанією YouControl і ТОВ "Судовий прецедент" запустили проект "Активне тестування Електронного суду".

Про це повідомляє видання ADVOKAT POST, передають Українські Новини.

За словами керівника Секретаріату НААУ Вадима Красника, в умовах карантину запуск підсистеми "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи (ЄСІТС), та її інтеграція з Єдиним реєстром адвокатів України (ЄРАУ) є надзвичайно актуальним, оскільки спростить доступ до правосуддя особливо зважаючи на карантині обмеження в Україні і світі.

"НААУ також дуже активно приймає участь у розробці пропозицій змін до процесуальних кодексів з питань введення електронного судочинства. Крім того, спільно з ДСА вже напрацьовується проект положення про ЄСІТС. Дуже сподіваємось, що Вища рада правосуддя дуже швидко його затвердить", - зазначив він.

Крім того, НААУ і ДСАУ опрацьовують питання забезпечення безпеки при передачі даних між системами.

"З Державною судовою адміністрацією буде підписано окремий протокол по обміну даними через відповідні безпечні шлюзи передачі даних", - додав Красник.

Радник голови ДСА Леонід Богданов повідомив, що функціонал "Електронного суду" буде постійно розширюватися.

Так, найближчим часом планується впровадити можливість укладати електронну угоду між адвокатом і стороною справи і розширити функціонал електронних довіреностей.

Представники НААУ і ДСА закликали адвокатів, юристів і інших зацікавлених осіб долучатися до тестування "Електронного суду", повідомляти про проблеми її роботи системи, а також надсилати свої пропозиції та зауваження для того, щоб якнайшвидше налагодити роботу системи.

Як повідомляли Українські Новини, Національна асоціація адвокатів сприятиме якнайшвидшому впровадженню "Електронного суду".

Раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк повідомив, що підсистема "Електронний суд" запрацює у червні в тестовому режимі, а в подальшому вся судова система зможе користуватися її перевагами.