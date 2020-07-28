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28 липня 2020, вівторок, 13:46 16
Економіка 2020-07-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара

Ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара

Елизавета Кесельман
Валюта, Золото, Ціна золота
Золото. Фото: pixabay
Золото. Фото: pixabay

28 липня ціна на золото зросла майже на 40 доларів, досягнувши 1980 доларів за унцію. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, лише за один тиждень золото подорожчало на 125 доларів, бо інвестори тримають парі, що Федеральний резерв підтвердить свою наднадійну політику на своєму засіданні на цьому тижні і, можливо, сигналізує про терпимість до більш високої інфляції у довгостроковій перспективі.

"Чиновники ФРС ясно дали зрозуміти, що найближчим часом вони зроблять свої орієнтири більш заснованими на результати", - пишуть аналітики TD Securities.

Одним зі зрушень може бути усереднення таргетування інфляції, що призведе до того, що Федеральна резервна система намір підштовхнути інфляцію вище 2-процентного цільового показника, щоб компенсувати роки недооцінки.

В останні дні долар знижується майже до всіх валют, досягнувши дворічного мінімуму кошику валют на 93,416. Однак потім долар виріс до 93,838. З початку липня він знизився на 3,6% і може показати рекордну майже за десять років місячне зниження. Курс євро до долара піднявся 1,1781, а потім знизився до 1,1732.

Ослаблення долара в поєднанні з невизначеністю щодо COVID-19 і переважанням негативних реальних дохідностей облігацій сприяла зростанню ціни на дорогоцінні метали.

Нафту також отримує вигоду з падаючого долара, проте ціни стримуються занепокоєнням з приводу попиту, оскільки країни вводять додаткові обмеження на поїздки.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

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