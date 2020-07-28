Гривня трохи просіла. Офіційний курс валют на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 28 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,6778 1 долар США 27,6851 1 швейцарський франк 30,1729 10 ієн 2,6323 10 російських рублів 3,8209 1 євро 32,4539

Як повідомляли Українські Новини, ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара. Крім того, біткоїн зріс в ціні на 13%. На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизився в ціні до $11150. Разом з біткоїном зросли в ціні і інші кріптовалюти. Ethereum, наприклад, подорожчав майже на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.