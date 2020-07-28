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28 липня 2020, вівторок, 16:37 12
Фінанси 2020-07-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня трохи просіла. Офіційний курс валют на середу

Гривня трохи просіла. Офіційний курс валют на середу

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, курс НБУ на завтра
Гроші
Гроші

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 7,20 коп. до 27,6851 UAH/USD в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 липня, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 28 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,6778
1 долар США 27,6851
1 швейцарський франк 30,1729
10 ієн 2,6323
10 російських рублів 3,8209
1 євро 32,4539

Як повідомляли Українські Новини, ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара. Крім того, біткоїн зріс в ціні на 13%. На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизився в ціні до $11150. Разом з біткоїном зросли в ціні і інші кріптовалюти. Ethereum, наприклад, подорожчав майже на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

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