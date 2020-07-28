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28 липня 2020, вівторок, 13:33 17
Інтернет і IT 2020-07-28T16:00:04+03:00
Українські Новини
Біткоїн зріс в ціні на 13%

Біткоїн зріс в ціні на 13%

Валентин Дзюбенко
bitcoin, криптовалюта, Біткоін
Bitcoin. Фото: moneyweek.com
Bitcoin. Фото: moneyweek.com

Криптовалюта біткоїн піднялася в ціні до $11394 – вперше за рік, після того, як рекордно обвалилася у вартості на 50% у березні, биткоїн знову нагадав про себе. Водночас ще в 2019 Bitcoin пророкували падіння до нуля. Про це повідомляє профільне видання Coin Telegraph.

На цій позначці криптовалюта затрималася на годину, після чого знизився в ціні до $11150. Тим не менш, коливання ціни триває. Станом на 13:00 28 липня биткоин коштував $10700.

Експерти зазначають, що висока ймовірність подорожчання биткоїна до $12000 вже в цьому році. Пояснюється це зростання тим, що в умовах складної ситуації в світовій економіці, інвестори звертаються до альтернативних варіантів вкладень. Подібних різких стрибків в ціні найближчим часом більше не прогнозується, однак биткоїн повільно продовжить зростати в ціні, вважають експерти.

Разом з біткоїном зросли в ціні і інші кріптовалюти. Ethereum, наприклад, подорожчав майже на 5,6%, XRP на 5,3%, а Litecoin на 14%.

Раніше фінансові аналітики Bloomberg з прогнозували можливість подорожчання биткоїна до $20000 в цьому році.

Як повідомляли Українські новини, більш як мільярда доларів перевели з одного биткоин-гаманця на інший в межах однієї транзакції.

Також повідомлялося, що за зростанням вартості Bitcoin в 2013 році з $150 до $1000 стояли два боти.

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