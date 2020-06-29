Пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення, — ВООЗ

Пандемія коронавирусной інфекції, через яку померли понад півмільйона людей по всьому світу, ще далека від свого завершення.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреесус, пише DW з посиланням на AFP.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але жорстока реальність в тому, що все це навіть не близько до завершення", - заявив він.

За словами голови ВООЗ, попри прогрес багатьох країн у боротьбі з коронавірусом, у всьому світі в цілому поширення захворювання прискорюється.

"Ми все це разом, і ми всі в цьому на довгий час", - сказав він.

Наступного тижня ВООЗ відправить команду в Китай для з'ясування обставин походження коронавірусу.

"Ми зможемо боротися з вірусом краще, коли дізнаємося все про нього, в тому числі і про те, як він почався", - зазначив Гебреесус.

Він не уточнив склад команди, а також, у чому конкретно полягатиме її місія. Зараз вчені вважають, що вірус подолав міжвидовий бар'єр і передався людині від тварини, ймовірно, на ринку в китайському Ухані.

Нагадаємо, раніше ВООЗ попереджала про те, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Також у ВООЗ сумніваються, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу.