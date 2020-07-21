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21 липня 2020, вівторок, 17:00 6
Світ 2020-07-21T17:30:02+03:00
Українські Новини
ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу

ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка визначила ще один можливий шлах передачі Covid-19, заявила про те, що введення або посилення карантину в країнах не допоможе при боротьбі з коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, зазначається на сайті ВООЗ.

Як заявив Гебрейесус, одним із ключових інструментів у боротьбі з пандемією COVID-19 є відстеження шляхів розповсюдження інфекції, зокрема пошук контактів інфікованих пацієнтів.

На думку голови ВООЗ, саме цей метод має важливе значення для пошуку і відособлення випадків, а також для виявлення і карантинування контактів інфікованих.

"Жодна країна не може контролювати свою епідемію, якщо вона не знає, де вірус", - заявив глава організації.

Водночас, посилення карантину, за його словами, хоч і може допомогти зменшити кількість випадків захворювання, однак не зупинить пандемію остаточно.

Він також зазначив, що найбільш ефективно з пошуком контактів можуть впоратися тільки навчені працівники, які готові ходити "від дверей до дверей", щоб "знаходити контакти і розривати ланцюжка передачі". Мобільні застосунки, за його словами, також можуть допомогти.

"Відстеження контактів є важливим для кожної країни, в будь-якій ситуації. Воно може запобігти перетворенню окремих випадків в кластери, а кластерів в масштабну передачу", - зазначив гендиректор ВООЗ, додавши, що швидка реакція на нові випадки та кластери дозволяє країнам продовжувати відновлювати економіку.

"Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент. Воно має бути частиною всеосяжного пакету. Але воно є одним із найважливіших", - сказав Гебрейесус.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що Оксфордську вакцину від коронавірусу, тестування на людях якої показало позитивні результати, можуть випустити вже до кінця цього року.

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