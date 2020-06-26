У ВООЗ не впевнені, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я не впевнена у тому, що вдасться винайти ефективну вакцину від коронавірусу. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адан Гебрейесус комітету охорони здоров'я парламенту ЄС 25 червня, повідомляє ВВС.

"Немає гарантій, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19. Було б дуже складно з упевненістю сказати, що у нас буде вакцина", − підкреслив глава ВООЗ.

При цьому Гебрейесус додав, що якщо вакцину все ж розроблять, існує велика ймовірність того, що вона не буде доступна для використання.

Як повідомляли Українські Новини, дексаметазон, на який покладалися великі надії під час лікування коронавірусу, може спровокувати смерть у хворих з легкою або середньою формою захворювання.

Тим часом у світі починається нова й небезпечна фаза коронавірусу, оскільки показники захворюваності надзвичайно зросли – за добу 150 тис. нових випадків.

Також ВООЗ спрогнозувала, що наступного тижня кількість хворих на коронавірус досягне позначки 10 млн.

Раніше НАТО підготувало план на випадок "другої хвилі" коронавірусу, який містить три заходи.