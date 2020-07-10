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  • Вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом
10 липня 2020, пʼятниця, 12:33 8
Світ 2020-07-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом

Вчені назвали ще два препарати, які ефективні в боротьбі з коронавірусом

Елизавета Кесельман
ліки, ВООЗ, Ліки від коронавірусу, Софосбувір, Даклатасвір
Вакцина. Ліки. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Ліки. Фото: world-fact.ru

Всесвітня організація охорони здоров'я після визнання "Дексаметазону" таким, що допамогає в лікуванні коронавірусу, виявила ще два препарати, які є ефективними у боротьбі з COVID-19. Про це йдеться в пресрелізі міжнародної медичної конференції AIDS-2020, на якій представлять повний звіт про це дослідження, передає "Бабель".

Як повідомляється, дослідження представив Ендрю Хілл з Ліверпульського університету. У ньому брали участь 66 дорослих людей, у яких був коронавірус COVID-19. Пацієнтам у різному порядку давали стандартні препарати (гідроксихлорохін /лопінавір/ритонавір) разом або без софосбувіра і даклатасвіра.

Наприкінці дослідження група пацієнтів, які отримували софосбувір і даклатасвір, мала найкращі показники одужання і менший час перебувала в лікарні. При цьому в дослідженні робиться висновок про необхідність більш масштабних підтверджувальних досліджень для використання софосбувіра і даклатасвіра в лікуванні.

Міжнародна конференція AIDS-2020 пройде в онлайн-форматі 10-11 липня. У ній візьмуть участь радник Білого дому з COVID-19 Ентоні Фаучі, засновник Microsoft Білл Гейтс, а також глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ виявила ще один можливий шлях передачі коронавірусу – через повітря.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не певні, що винайти ефективну вакцину від коронавірусу COVID-19 вдасться.

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