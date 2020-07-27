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27 липня 2020, понеділок, 11:19 4
Економіка 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних знову подешевшав. Курс російської нацвалюти на 27 липня

Рубль після вихідних знову подешевшав. Курс російської нацвалюти на 27 липня

Анна Рудык
НБУ, курс рубля, курс гривні
Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У  той час, як долар дорожчає, у понеділок, 25 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 24 липня, знизився на 4 копійки і становить 3,37 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в понеділок підвищився у порівнянні з п'ятницею на 2 копійки і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках за станом на 27 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,37 3,97
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний 2,32 3,82

 

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% у 2020.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, бо імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Також з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

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