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24 липня 2020, пʼятниця, 05:00 12
Фінанси 2020-07-24T08:00:03+03:00
Українські Новини
Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ

Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

В той час, як Національний банк поліпшив прогноз зростання інфляції, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 липня, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 липня,.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вихідні, 24-26 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,4035
1 долар США 27,8779
1 швейцарський франк 30,0473
10 єн 2,6026
10 російських рублів 3,9059
1 євро 32,2366

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

Тим часом, НБУ зберіг облікову ставку на 6%.

У четвер, 23 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

 

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