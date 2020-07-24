Рубль перед вихідними трохи "просів". Курс російської нацвалюти на 24 липня

У п'ятницю, 24 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю знизився порівняно з четвергом на 4 копійки і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 24 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,95 Максимальний 3,85 4,10 Мінімальний 2,32 3,85

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% у 2020.

Також гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння.

А аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24-26 липня, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.