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26 червня 2020, пʼятниця, 19:37 4
Суспільство 2020-06-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
В Одесі закривають пляж, біля якого витікає нафта із затонулого танкера "Делфі"

В Одесі закривають пляж, біля якого витікає нафта із затонулого танкера "Делфі"

Кира Молчанова
Пляж, Одеса, Танкер Делфі
Затонулий танкер
Затонулий танкер "Делфі" в Одесі

В Одесі, куди напередодні довгих вихідних поїхали безліч українців закрили пляж "Дельфін" через затонулий ще в листопаді 2019 року танкер "Делфі".

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Там пояснили, що з танкера все ще продовжує витікати нафта. З-за цього вода навколо нього є забруднена.

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила закрити пляж "Дельфін" і обмежити до нього доступ. Коли його відкриють - невідомо. Заборона поки не має кінцевої дати.

Як повідомляли Українські Новини, танкер Delfi спробують підняти з дна пляжу "Дельфін" з допомогою спеціальних повітряних балонів. Значну частину судна затопило водою і наповнити піском. Тому потужностей буксирів не вистачить для того, щоб зняти з місця танкер.

Проте пізніше стало відомо, що із затонулого танкера "Делфі стався розлив палива. Людей попередили про небезпеку з цим пов'язану. На місці події тим, хто відпочиває, пояснювали, що купатися в морі заборонено.

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