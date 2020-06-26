В Одесі закривають пляж, біля якого витікає нафта із затонулого танкера "Делфі"

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Там пояснили, що з танкера все ще продовжує витікати нафта. З-за цього вода навколо нього є забруднена.

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила закрити пляж "Дельфін" і обмежити до нього доступ. Коли його відкриють - невідомо. Заборона поки не має кінцевої дати.

Як повідомляли Українські Новини, танкер Delfi спробують підняти з дна пляжу "Дельфін" з допомогою спеціальних повітряних балонів. Значну частину судна затопило водою і наповнити піском. Тому потужностей буксирів не вистачить для того, щоб зняти з місця танкер.

Проте пізніше стало відомо, що із затонулого танкера "Делфі стався розлив палива. Людей попередили про небезпеку з цим пов'язану. На місці події тим, хто відпочиває, пояснювали, що купатися в морі заборонено.