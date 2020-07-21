Танкер "Делфі" почнуть піднімати після робіт зі зниження його ваги: вода навколо знову забруднюється

Після декількох невдалих спроб підняти затонулого танкера "Делфі" Державна екологічна інспекція прогнозує поновлення роботи з підняття танкера після водолазних робіт зі зниження його ваги.

Про це Українським Новинам повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

"Перші дві спроби евакуювати затонулий в Одесі танкер Delfi були безуспішними. Він занадто важкий: тріснув понтон, порвався кормовий трос. Водолази повинні полегшити Delfi: відкачати кормовий відсік і носової трюм, отримати тріснутий понтон і замінити його", - сказав він.

Мальований зазначив, що підняття танкера - це складний та трудомісткий процес, у якому багато маловідомих складових.

Він заявив, що неможливо передбачити вагу танкера і наскільки сильно він тримається за хвилею, так як це з'ясовується досвідченим шляхом.

А тим часом Державна екологічна інспекція відзначає незначний рівень забруднення води нафтопродуктами в районі підтопленого танкера "Делфі".

Про це Українським Новинам повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальованый.

"За результатами досліджень виявлено незначне перевищення нормованих значень гранично допустимих концентрацій за вмістом у воді нафтопродуктів - 0,07 при нормі 0,05 мг/дм3", - сказав він.

Зразки морської води для відповідного дослідження були відібрані і направлені у відділ інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції 20 липня.

Мальований зазначив, що інспекція в Одеській області щоденно здійснює обстеження акваторії в районі підтопленого танкера.

Раніше Українські Новини повідомляли, у листопаді 2019 року під Одесою зазнав аварії танкер "Делфі", його зірвало з якоря і віднесло в море.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".