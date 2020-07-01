В Одесі біля танкера Delfi не виявили нафтопродуктів

Морську воду біля танкера Delfi, що зазнав аварії, перевіряють кожен день, і не виявили там нафтопродуктів.

Про це заявив прессекретар Одеської ОДА Денис Соколов у ефірі "Громадського радіо".

"Що стосується Delfi, Держекослужба щодня приймає забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає жодни нафтопродуктів", — заявив він.

З слів Соколова, влада міста намагається мотивувати власника судна, щоб він прибрав затонулий танкер.

Вид на танкер "Делфі"

Вода на пляжі "Дельфін"

Як повідомляли Українські Новини, Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

При цьому Держспоживслужба Одеси розповіла, що вода в Чорному морі в районі Одеси зацвіла і позеленіла через спеку і водорості.

5 пляжів Одеси не відповідають санітарним нормам.

До цього 8 комунальних пляжів в Одесі працювали в штатному режимі.

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримуватися соціальної дистанції в 2 метри.