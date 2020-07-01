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01 липня 2020, середа, 12:50 5
Суспільство 2020-07-01T13:32:07+03:00
Українські Новини
В Одесі біля танкера Delfi не виявили нафтопродуктів

В Одесі біля танкера Delfi не виявили нафтопродуктів

Кира Молчанова
Одеса, Одеські пляжі, Танкер Делфі, Пляжі Одеси
Танкер Delfi
Танкер Delfi

Морську воду біля танкера Delfi, що зазнав аварії,  перевіряють кожен день, і не виявили там нафтопродуктів.

Про це заявив прессекретар Одеської ОДА Денис Соколов у ефірі "Громадського радіо".

"Що стосується Delfi, Держекослужба щодня приймає забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає жодни нафтопродуктів", — заявив він.

З слів Соколова, влада міста намагається мотивувати власника судна, щоб він прибрав затонулий танкер.

Вид на танкерВид на танкер "Делфі"

Вода на пляжіВода на пляжі "Дельфін"

Як повідомляли Українські Новини, Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

При цьому Держспоживслужба Одеси розповіла, що вода в Чорному морі в районі Одеси зацвіла і позеленіла через спеку і водорості.

5 пляжів Одеси не відповідають санітарним нормам.

До цього 8 комунальних пляжів в Одесі працювали в штатному режимі.

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримуватися соціальної дистанції в 2 метри.

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