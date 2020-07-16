Біля танкера "Делфі" знову перевищена концентрація нафтопродуктів

Поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів. Про це написав у Facebook глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований.

З слів чиновника, вчора працівники Держекоінспекції взяли проби води поблизу затонулого судна і виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі 0,05 мг/дм3.

Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, що візуально нагадує нафтопродукти і має характерний запах. Загальна площа забруднення становить сьогодні 70 квадратних метрів.

Попередня причина витоку нафтопродуктів — потужні пориви вітру, які послабили бонові кріплення.

Щоб забруднення не поширювалося далі в море, інспектори обробили поверхню води 100 літрами сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонову огорожу.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".