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  • Біля танкера "Делфі" знову перевищена концентрація нафтопродуктів
16 липня 2020, четвер, 20:11 8
Події 2020-07-16T22:45:04+03:00
Українські Новини
Біля танкера "Делфі" знову перевищена концентрація нафтопродуктів

Біля танкера "Делфі" знову перевищена концентрація нафтопродуктів

Ольга Фандорина
Танкер, Одеса, Одеські пляжі, Танкер Делфі
Танкер. Фото: facebook.com/deiukr
Танкер. Фото: facebook.com/deiukr

Поблизу затонулого танкера "Delfi" біля одеського пляжу "Дельфін" зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Максимально допустима концентрація перевищена в п'ять разів. Про це написав у Facebook глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований.

З слів чиновника, вчора працівники Держекоінспекції взяли проби води поблизу затонулого судна і виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі 0,05 мг/дм3.

Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, що візуально нагадує нафтопродукти і має характерний запах. Загальна площа забруднення становить сьогодні 70 квадратних метрів.

Попередня причина витоку нафтопродуктів — потужні пориви вітру, які послабили бонові кріплення.

Щоб забруднення не поширювалося далі в море, інспектори обробили поверхню води 100 літрами сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонову огорожу.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, і раніше не виявили там нафтопродуктів.

В Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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