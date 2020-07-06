На пляжах Одеси знайшли кишкову паличку. Де безпечно купатися

На більшості пляжів Одеси знайшли кишкову паличку після того, як відпочивальники зіткнулися на одеських пляжах з цвітінням водоростей.

Про це повідомляє "Думська TV" з посиланням на Одеський лабораторний центр МОЗ.

У центрі пояснили, як працює перевірка морської води на відповідність нормам. Так, 30 червня взяли воду на аналіз біля пляжів. Так роблять щотижня. Результати проб, узятих сьогодні, будуть відомі в п'ятницю, 10 липня.

Там попередили, що вже сьогодні в пробах води знайшли кишкову паличку. Вода не відповідає нормам навіть в 50 метрах від берега.

Найчистішим пляжем, за словами фахівців, став "Ланжерон", недалеко від якого затонув танкер "Делфі".

За словами фахівців, на чистоту води впливає погода і те, скільки людей купаються на пляжі.

Як повідомляли Українські Новини, водорості будуть розмножуватися на плажах біл Одеси від декількох тижнів до місяця, припускають екологи.

Тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.

В травні затонулий в Одесі танкер призвів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів.