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06 липня 2020, понеділок, 18:32 5
Суспільство 2020-07-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
На пляжах Одеси знайшли кишкову паличку. Де безпечно купатися

На пляжах Одеси знайшли кишкову паличку. Де безпечно купатися

Кира Молчанова
Одеса, Чорне море, відпочинок на морі
Чорне море в Одесі
Чорне море в Одесі

На більшості пляжів Одеси знайшли кишкову паличку після того, як відпочивальники зіткнулися на одеських пляжах з цвітінням водоростей.

Про це повідомляє "Думська TV" з посиланням на Одеський лабораторний центр МОЗ.

У центрі пояснили, як працює перевірка морської води на відповідність нормам. Так, 30 червня взяли воду на аналіз біля пляжів. Так роблять щотижня. Результати проб, узятих сьогодні, будуть відомі в п'ятницю, 10 липня.

Там попередили, що вже сьогодні в пробах води знайшли кишкову паличку. Вода не відповідає нормам навіть в 50 метрах від берега.

Найчистішим пляжем, за словами фахівців, став "Ланжерон", недалеко від якого затонув танкер "Делфі".

За словами фахівців, на чистоту води впливає погода і те, скільки людей купаються на пляжі.

Як повідомляли Українські Новини, водорості будуть розмножуватися на плажах біл Одеси від декількох тижнів до місяця, припускають екологи.

Тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.

В травні затонулий в Одесі танкер призвів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів.

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