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23 липня 2020, четвер, 11:01 17
Економіка 2020-07-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль трохи впав у четвер. Курс російської нацвалюти на 23 липня

Рубль трохи впав у четвер. Курс російської нацвалюти на 23 липня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 23 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків  порівняно з курсом рубля у середу, 22 липня, знизився на 3 копійки і становить 3,41 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер підвищився порівняно з середою на 2 копійки і становить 3,99 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 23 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж 
Середній 3,41 3,99
Максимальний 3,83 5,00
Мінімальний 2,32 3,87

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD,

Також на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження у вівторок на 9 коп. у середу знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

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