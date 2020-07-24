Україна на карантині 135-й день. Які нововведення та заборони діють

Сьогодні розпочався 135-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 іпродовжив до 31 серпня.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 39 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

17 липня культурні установи у Львові відновили роботу. Робота відбуватиметься за певним протоколом — не більш ніж 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення з дотриманням окремого протоколу Міністерства охорони здоров'я.

А в Київській області з 17 липня забороняється працювати розважальним закладам з 23:00 до 7:00.

Також з 14 липня в Одесі посилили карантин: суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи у період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень на винос).

Як повідомляли Українські Новини, Харківська область готова до пом'якшення карантину. Критеріями послаблення не відповідають 6 областей.

Також МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину.