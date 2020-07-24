підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 липня 2020, пʼятниця, 09:00 25
Суспільство 2020-07-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 135-й день. Які нововведення та заборони діють

Україна на карантині 135-й день. Які нововведення та заборони діють

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Продовження карантину, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Сьогодні розпочався 135-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 іпродовжив до 31 серпня.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 39 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

17 липня культурні установи у Львові відновили роботу. Робота відбуватиметься за певним протоколом — не більш ніж 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення з дотриманням окремого протоколу Міністерства охорони здоров'я.

А в Київській області з 17 липня забороняється працювати розважальним закладам з 23:00 до 7:00.

Також з 14 липня в Одесі посилили карантин: суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи у період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень на винос).

Як повідомляли Українські Новини, Харківська область готова до пом'якшення карантину. Критеріями послаблення не відповідають 6 областей.

Також МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Продовження карантину Карантин в Україні Пандемія коронавірусу Адаптивний карантин

Літнім майданчикам кафе і ресторанів скасували спл...
Харківська область готова до пом'якшення карантину...
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. ...
Бельгія фіксує нові спалахи коронавірусу. За тижде...
Україна на карантині 135-й день. Які нововведення та заборони діють
Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ
Новини
ОПЗЖ вимагає покарати радикалів, які напали на депутата Волошина 10:59
У закон про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино і в 4-зіркових готелях 10:57
Експерт застеріг Президента від силової атаки на Кличка 10:53
Долар після стрімкого зростання почав падати. Курс валют на 24 липня 10:46
ЗНО-2020: встановлено пороговий бал тестування з української мови та літератури 10:38
більше новин
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус 08:38
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok