Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові

Станом на 23 липня 6 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; порівняно з 22 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (68,41%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (20,83).

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (17,58%), Івано-Франківська (13,11%) та Львівська (14,34%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Івано-Франківська (54,85%), Львівська (41,85%) та Тернопільська (11,47%) області.

У Києві заповненість становить 36,92%, кількість тестувань на 100 тис. населення — 117,43, частка позитивних ПЛР-тестів — 3,67%, динаміка становить — 25,15%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 22 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 112 осіб до 7 278.

Сьогодні почався 134-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.