МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину

Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook

Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook

Міністерство охорони здоров'я розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників у період карантину. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Вчора мій заступник, головний санітарний лікар видав постанову щодо можливості та умов присутності вболівальників на стадіоні", — сказав він.

З його слів, заповненість на стадіоні повинна становити не більш ніж 25% від передбаченої кількості місць в кожному секторі.

При розсадці вболівальників потрібно дотримуватися норм дистанціювання — місця спереду, ззаду, з боків і по діагоналі від вболівальника повинні залишатися вільними.

Стадіони повинні бути забезпечені антисептиками в достатній кількості, відвідувачам слід вимірювати температуру.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо проведення футбольних матчів в умовах карантину, однак матчі проходили без уболівальників.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.