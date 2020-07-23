Долар стрімко дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,3526 1 долар США 27,7798 1 швейцарський франк 29,8483 10 ієн 2,5956 10 російських рублів 3,9226 1 євро 32,1898

Як повідомляли Українські Новини, в середу на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD після зниження у вівторок на 9 коп.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

Крім того, новий голова НБУ Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.