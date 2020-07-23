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23 липня 2020, четвер, 05:00 10
Фінанси 2020-07-23T06:45:03+03:00
Українські Новини
Долар стрімко дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Долар стрімко дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гроші.
Гроші.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 23 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,3526
1 долар США 27,7798
1 швейцарський франк 29,8483
10 ієн 2,5956
10 російських рублів 3,9226
1 євро 32,1898

Як повідомляли Українські Новини, в середу на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD після зниження у вівторок на 9 коп.

Також  у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

Крім того, новий голова НБУ Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

 

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