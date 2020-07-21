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21 липня 2020, вівторок, 10:58 14
Економіка 2020-07-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
Долар зріс на 16 копійок, євро — майже на 23. Курс валют на 21 липня

Долар зріс на 16 копійок, євро — майже на 23. Курс валют на 21 липня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро, курс гривні, курс в обмінниках, Курс російського рубля
Курс валют. Фото: belprauda.org
Курс валют. Фото: belprauda.org

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 17,83 коп. до 31,0512 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 22,78 коп. до 31,7085 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,4242 27,7397 31,0512 31,7085 3,39 3,94
Максимальний 27,5500 27,8600 31,4000 31,9500 3,77 5,00
Мінімальний 27,2000 27,6200 29,7000 31,4500 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 липня, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 9 коп. в понеділок знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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