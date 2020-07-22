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22 липня 2020, середа, 19:00 9
Фінанси 2020-07-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
Валюта дорожчає. НБУ знизив офіційний курс гривні на четвер

Валюта дорожчає. НБУ знизив офіційний курс гривні на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD тоді як в середу на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD після зниження у вівторок на 9 коп.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,3526
1 долар США 27,7798
1 швейцарський франк 29,8483
10 ієн 2,5956
10 російських рублів 3,9226
1 євро 32,1898

Як повідомляли Українські Новини,  фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

Також  у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Крім того, в Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів.

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